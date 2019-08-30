Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe'de

Medipol Başakşehir ile anlaşarak sözleşmesini fesh eden deneyimli santrfor, bonservisini eline aldı.
Mevlüt Erdinç ile her konuda anlaşmaya varan Fenerbahçe, golcü oyuncuyu sağlık kontrolünden geçirdi.
32 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.
Geçen sezonu Antalyaspor'da kiralık olarak geçiren Mevlüt, 27 maçta 14 gol atmıştı.
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