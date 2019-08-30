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Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe'de
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MEVLÜT ERDİNÇ, FENERBAHÇE'DE

Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe'de

Başakşehir'le yollarını ayıran Mevlüt Erdinç, Fenerbahçe için sağlık kontrolünden geçti.

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Medipol Başakşehir ile anlaşarak sözleşmesini fesh eden deneyimli santrfor, bonservisini eline aldı.

Mevlüt Erdinç ile her konuda anlaşmaya varan Fenerbahçe, golcü oyuncuyu sağlık kontrolünden geçirdi.

32 yaşındaki futbolcu ile 2 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi.

Geçen sezonu Antalyaspor'da kiralık olarak geçiren Mevlüt, 27 maçta 14 gol atmıştı.

 
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