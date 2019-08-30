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Çaykur Rizespor'a Sırp golcü
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ÇAYKUR RİZESPOR'A SIRP GOLCÜ

Çaykur Rizespor'a Sırp golcü

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, Sırp golcü Marko Scepovic'i kadrosuna kattığını açıkladı.

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Karadeniz temsilcisi, Macaristan 1. Lig takımı MOL Fehérvár FC de forma giyen Scepovic ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İmza törenine Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal ve Çaykur Rizespor Başkan Vekili Ali Zeki Saruhan katıldı.

 

 
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