Danijel Aleksic Başakşehir'de

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre 28 yaşındaki orta saha oyuncusu ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Aleksic için düzenlenen imza törenine İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Mustafa Eröğüt de katıldı.

Kulüpten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Geçen sezon Yeni Malatyaspor'da gösterdiği performansla dikkat çeken ve sezon başında El Ahli'ye transfer olan Aleksic, bundan böyle Başakşehir forması giyecek. Danijel Aleksic’e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz." ifadeleri yer aldı.

"En iyi ve güzel futbolu Başakşehir oynuyor"

Medipol Başakşehir'in yeni transferi Danijel Aleksic, turuncu-lacivertli takımdaki kaliteli oyuncularla oynamanın kendisi için büyük bir keyif olacağını söyledi.

Turuncu-lacivertli takım ile 3 yıllık sözleşmeye imza atan 28 yaşındaki orta saha oyuncusu, kulübün sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'de üst düzey bir futbol oynandığının altını çizen Aleksic şöyle konuştu:

"Baktığınız zaman Türkiye Ligi'nde bence üst düzey bir futbol oynanıyor. Bu oynanan üst düzey futboldan dolayı, her hafta futbolseverler birkaç tane iyi güzel, kaliteli maç izleme şansına sahipler. Geçtiğimiz sezon birkaç röportajımda da bahsetmiştim, en iyi ve en güzel futbolu Başakşehir oynuyor. Başakşehir'de Edin Visca, Arda Turan ve Robinho gibi çok kaliteli isimler var. Onların yanında oynayacak olmak büyük bir keyif. Benim de onlardan öğrenecek şeylerim olduğunu düşünüyorum."