Mustafa Kaplan: "Oyuncularımız işin bilincinde"

Kaplan, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde yaptığı açıklamada, sezona şanssız bir şekilde başladıklarını ifade etti.

Çaykur Rizespor ve Gazişehir Gaziantep maçlarında daha ilk yarı bitmeden eksik kaldıklarına işaret eden Kaplan, "40 yıl düşünsek aklımıza gelmeyecek işler oldu. Çaykur Rizespor maçında iyi oynarken 10 kişi kalmamız, Gazişehir Gaziantep karşılaşmasında yine iyi oynarken bu kez 9 kişi kalmamız tamamen şanssızlık ama biraz da hakem arkadaşlarımızın verdikleri kartları düşünmek, değerlendirmek lazım. Biz yine de onların verdiği kararlara saygı duyuyoruz. Sonuçta maçın içerisinde kararları veren onlar. Eğer iki maçı da 11'e 11 oynamış olsaydık kesinlikle en az 4 puanımız olacaktı." değerlendirmesinde bulundu.

Kaplan, Medipol Başakşehir ile oynayacakları maçta sahaya galibiyet için çıkacaklarını vurgulayarak, "Medipol Başakşehir maçında üç puan almak istiyoruz. Öncelikle oyuncularımızla sahada 11 kişi kalmamız gerektiğini paylaştık. Bazı yerlerde daha dikkatli, kontrollü olmamız lazım. Aslıda biz bunları her maç öncesi anlatıyoruz ama maçın içerisinde bir anda gelişen olaylardan ileri geliyor." diye konuştu.

Medipol Başakşehir'in de ilk iki maçını kaybettiğinin hatırlatılması üzerine Kaplan, şöyle devam etti:

"Okan (Buruk) hocaya sorsan belki onlar da inanmayacaklardı. Onlar da biz de 5 gol yemişiz, birer gol atmışız. İki takımın da puanı yok. Bizde öyle bir baskı yok. Futbolcularımızla bunu konuştuk. Bu maça her türlü hazırız. Başakşehir'in geçen seneki Başakşehir'den daha farklı bir takım olduğunu da biliyoruz. Ama orada kaliteli isimler olduğunun da farkındayız. Üçüncü bölge oynayan oyuncularının daha farklı oyuncular olduğunu biliyoruz. Bütün önlemlerimizi oyuncularımızla paylaştık. Zaten her rakibimizin analizini yapıp oyuncularımızla paylaşıyoruz. Biz iyi bir takımız. Onlar da biz de kazanmak için oynayacağız."

Kaplan, karşılaşmayı Cüneyt Çakır'ın yöneteceğini belirterek, "Bu maça ligimizin en iyi hakemlerinden birisi verildi. Bütün hakemlerimiz iyi ama Cüneyt Çakır bir adım önde olduğu için bunu söylüyoruz. İyi ve iki takımın da kazanmak için oynayacağı bir maç olacak. Üç puan alıp milli maç arasına moralli bir şekilde girmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Oyuncularımız işin bilincinde"

Takıma çok sayıda yeni ismin katılması nedeniyle zamana ihtiyaçları olup olmadığıyla ilgili soru üzerine Kaplan, şunları kaydetti:

"İki kampımız da iyi geçmişti. TSYD Ankara Kupası maçında da takım olarak iyi oynamıştık. Yine söylüyorum; biz maçlarımızı 11'e 11 oynasaydık belki bunları bugün konuşmuyor olacaktık. Eksik kaldığımız maçlarda rakibin direncinin biraz daha artması ve bireysel hatalardan dolayı mağlup olduk. Gazişehir maçında Nadir (Çiftçi) topu farklı kullansaydı belki biz yine üç puanla dönecektik. Ama bütün oyuncularımızdan memnunum, hiç problem yok. Oyuncularımız işin bilincinde. Önümüzdeki maçlarda hem puanlar almak hem de oyunumuzun üstüne koyarak devam etmek istiyoruz."

Kaplan, yeni transferler kaleci Ertaç Özbir ve İsveçli stoper Mattias Bjarsmyr'ı ligi bildikleri için tercih ettiklerini dile getirerek, "Ligimizi bilen kaleci ve stoper aldık. Bjarsmyr iki senedir Sivasspor'da oynuyordu. İkisi de bildiğimiz oyuncular. Milli maç arası da iyi denk geldi. Lige verilecek arada iyi hazırlayıp önümüzdeki maçlarda onlardan faydalanmak istiyoruz." şeklinde görüş belirtti.