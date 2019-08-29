Ankaragücü'nde krizin yeni adı: Younnes Mokhtar

Transfer yasağını kaldırmak için borçların yapılandırmasına umut bağlayan Ankaragücü’ne yeni bir kötü haber daha geldi.

2018-19 sezonun ilk yarısında sarı-lacivertli takımda forma giyen Faslı oyuncu Younnes Mokhtar’ın alacağı konusunda oluşan uyuşmazlık sorunu, TFF’nin Tahkim Kurulu tarafından karara bağlandı.

Ankaragücü ile sözleşmesini tek taraflı olarak fesih eden Younnes Mokhtar’ın fesih tazminatının 762.000 avro olduğu açıklandı.

Başkent ekibinin, sadece yarım sezon oynayan Faslı oyuncuya yaklaşık olarak 5 Milyon TL ödeme yapması gerekiyor.

Geçtiğimiz sezon Ankaragücü’nde oynayan ancak alacakları konusunda henüz bir anlaşması olmayan futbolcuların da bu şekilde tazminatlarını alması gündemde olduğu öğrenildi.

TFF’de itiraz edilebilecek en son kurum olan tahkim kurulunun açıklamasının ardından Ankaragücü’nde alacakları nedeniyle transfer yasağına neden olan oyunculara Younnes Mokhtar da eklenmiş oldu.