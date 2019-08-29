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Gençlerbirliği'nden savunmaya takviye
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GENÇLERBİRLİĞİ'NDEN SAVUNMAYA TAKVİYE

Gençlerbirliği'nden savunmaya takviye

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, İsveçli stoper Mattias Bjarsmyr'ı transfer etti.

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Başkent ekibi, savunma oyuncusu Bjarsmyr ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.

İsveçli 33 yaşındaki stoper, Süper Lig'de son iki sezonda Demir Grup Sivasspor formasını giymişti.

 
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