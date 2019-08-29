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Ertaç Özbir, Gençlerbirliği'nde
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ERTAÇ ÖZBİR, GENÇLERBİRLİĞİ'NDE

Ertaç Özbir, Gençlerbirliği'nde

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Yeni Malatyaspor ile sözleşmesi sona eren kaleci Ertaç Özbir'i kadrosuna kattı.

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Transfer çalışmalarına devam eden Gençlerbirliği son olarak 1989 doğumlu kaleci Ertaç Özbir’i kadrosuna kattı.

Süper Lig’de Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor formaları giyen kaleci ile kulübümüz 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

Ertaç Özbir ilk antrenmanına çıktı

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana koşu ve topla ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda top kampa oynadı.

Kırmızı-siyahlılar, koordinasyon çalışmasının ardından çift kale maçla günü tamamladı. Gençlerbirliği ile ilk antrenmanına çıkan yeni transfer Ertaç Özbir, takımdan ayrı çalıştı.
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