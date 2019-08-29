Ertaç Özbir, Gençlerbirliği'nde

Transfer çalışmalarına devam eden Gençlerbirliği son olarak 1989 doğumlu kaleci Ertaç Özbir’i kadrosuna kattı.
Süper Lig’de Kasımpaşa ve Yeni Malatyaspor formaları giyen kaleci ile kulübümüz 2 yıllık sözleşmeye imza attı.
Ertaç Özbir ilk antrenmanına çıktı
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmana koşu ve topla ısınma hareketleriyle başlayan futbolcular, daha sonra dar alanda top kampa oynadı.
Kırmızı-siyahlılar, koordinasyon çalışmasının ardından çift kale maçla günü tamamladı. Gençlerbirliği ile ilk antrenmanına çıkan yeni transfer Ertaç Özbir, takımdan ayrı çalıştı.
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