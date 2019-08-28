Yeni yayın hayatına farklı projelerle giren Klasspor TV’de ilk ve tek Ankaragücü programı başlıyor.

TSYD Ankara Şubesi’nde başkanvekili görevini yürüten Nihat Uçar ve Klasspor Haber Müdürü Ahmet Sülak’ın hazırlayıp sunduğu ve yorumlarıyla renk katacağı “Güçlü Yorum” bu akşam saat 20.00’de ikinci bölümüyle izleyicileriyle buluşacak.

Ankaragücü’nün nabzının tutulacağı ve haftalık gelişmelerin değerlendireceği “Güçlü Yorum” programı her Çarşamba günü Klasspor TV ekranlarında olacak.

Programa, sosyal medyadan #GüçlüYorum üzerinden yönelteceğiniz fikirleriniz ve sorularınız ile katılabilir ve tartışmalara yön verebilirsiniz.

“Güçlü Yorum” programını, Klasspor TV’nin sosyal medya hesaplarından rahatlıkla ulaşabilirsiniz.

Yayınımızı Facebook, Youtube, Periscope, Twiter ve İnstagram'da Klasspor TV hesaplarından canlı izleyebilir, yorumlarınızla katılabilirsiniz.

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