Rus kulüpleri Zajc'ın peşinde

Finansal Fair Play gereği, sattığı kadar oyuncu alabilen sarı lacivertliler, transferde elini güçlendirmek istiyor.
Orta sahasında fazla oyuncusu bulunan Fenerbahçe'de, Miha Zajc'a talip olan kulüplerle görüşmeler sürüyor.
Cabello'nun uzun sürecek sakatlığının ardından bu bölge için oyuncu arayan Rusya'nın Krasnodar takımı, 25 yaşındaki futbolcu için tekrar harekete geçti.
Krasnodar takımının da Finansal Fair Play sıkıntısı bulunurken, elinden oyuncu çıkarabilmesi halinde resmi teklifte bulunacak. Zajc'ın, Rusya'dan bir diğer talibi ise Dinamo Moskova.
Lige iyi bir başlangıç yapamayan Moskova ekibi, Miha Zajc ile kadrosunu güçlendirmek istiyor.
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