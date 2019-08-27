C Blok'un 2. bölümü bugün Klasspor TV'de

Klasspor TV’de Gençlerbirliği’nin nabzı tutulmaya devam ediliyor.
Türkiye’nin ilk ve tek Gençlerbirliği programı olan “C Blok” bu akşam saat 20.00’de 2. bölümüyle Klasspor TV’de futbolseverleriyle buluşmaya hazırlanıyor.
Ankara’nın en değerli gazetecilerden biri olan Engin Kocabıyık ve genç yorumculardan Özhan Yüksel’in hazırlayıp sunduğu “C Blok” programı, dopdolu gündemi ve konuları ile kırmızı-karalı ekibin taraftarlarına ve futbolseverlere doğru bilgileri vermeye kaldığı yerden devam edecek.
Ankara sporuna yeni bir bakış getiren Klasspor TV’de yayınlanacak olan “C Blok” programını, Klasspor TV’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak izleyebilirsiniz.
Türkiye'nin ilk İnternet Spor Televizyonu Klasspor TV'nin Youtube hesabını takip ederek bize destek olabilirsiniz.
Web Sitemiz: http://www.klasspor.tv
Facebook Adresimiz : https://www.facebook.com/KlassporTV/
Twitter Adresimiz: https://www.twitter.com/KlassporTV/
İnstagram Adresimiz: https://www.instagram.com/KlassporTV/
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.