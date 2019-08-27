﻿
C Blok'un 2. bölümü bugün Klasspor TV'de
﻿
Site İçi Arama
﻿

C BLOK'UN 2. BÖLÜMÜ BUGÜN KLASSPOR TV'DE

Türkiye'nin tek Gençlerbirliği programı Engin Kocabıyık ve Özhan Yüksel'in hazırlayıp sunduğu C Blok, her salı saat 20:00'da Klasspor TV ekranlarında.

381 Okunma

Klasspor TV’de Gençlerbirliği’nin nabzı tutulmaya devam ediliyor.

Türkiye’nin ilk ve tek Gençlerbirliği programı olan “C Blok” bu akşam saat 20.00’de 2. bölümüyle Klasspor TV’de futbolseverleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Ankara’nın en değerli gazetecilerden biri olan Engin Kocabıyık ve genç yorumculardan Özhan Yüksel’in hazırlayıp sunduğu “C Blok” programı, dopdolu gündemi ve konuları ile kırmızı-karalı ekibin taraftarlarına ve futbolseverlere doğru bilgileri vermeye kaldığı yerden devam edecek.

Ankara sporuna yeni bir bakış getiren Klasspor TV’de yayınlanacak olan “C Blok” programını, Klasspor TV’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

Türkiye'nin ilk İnternet Spor Televizyonu Klasspor TV'nin Youtube hesabını takip ederek bize destek olabilirsiniz.

Web Sitemiz: http://www.klasspor.tv

Facebook Adresimiz : https://www.facebook.com/KlassporTV/

Twitter Adresimiz: https://www.twitter.com/KlassporTV/

İnstagram Adresimiz: https://www.instagram.com/KlassporTV/

 

3
Gençlerbirliği'nden 2 haftada 3 kırmızı karta tepki!
Süper Lig'in 2. haftası ardından
1. Lig'de yeni lider Ümraniyespor
5
Mustafa Kaplan: "Hak etmediğimiz bir sonuç aldık"
6
Gazişehir Gaziantep FK 4 - Gençlerbirliği 1
Gazişehir Gaziantep FK - Gençlerbirliği maç kadroları belli oldu...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿