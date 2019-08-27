C Blok'un 2. bölümü bugün Klasspor TV'de

Klasspor TV’de Gençlerbirliği’nin nabzı tutulmaya devam ediliyor.

Türkiye’nin ilk ve tek Gençlerbirliği programı olan “C Blok” bu akşam saat 20.00’de 2. bölümüyle Klasspor TV’de futbolseverleriyle buluşmaya hazırlanıyor.

Ankara’nın en değerli gazetecilerden biri olan Engin Kocabıyık ve genç yorumculardan Özhan Yüksel’in hazırlayıp sunduğu “C Blok” programı, dopdolu gündemi ve konuları ile kırmızı-karalı ekibin taraftarlarına ve futbolseverlere doğru bilgileri vermeye kaldığı yerden devam edecek.

Ankara sporuna yeni bir bakış getiren Klasspor TV’de yayınlanacak olan “C Blok” programını, Klasspor TV’nin sosyal medya hesaplarından canlı olarak izleyebilirsiniz.

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