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Keçiörengücü'ne Gabonlu orta saha
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KEÇİÖRENGÜCÜ'NE GABONLU ORTA SAHA

Keçiörengücü'ne Gabonlu orta saha

TFF 1. Lig ekiplerinden Keçiörengücü, Gabonlu orta saha oyuncusu Levy Madinda'yı transfer etti.

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Kulübün sosyal medya hesaplarından "Ümraniyespor'dan 27 yaşındaki orta saha oyuncusu Levy Madinda ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır." paylaşımı yapıldı.

Ligin yeni ekiplerinden Keçiörengücü, geride kalan 2 haftada 4 puan topladı.

 
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