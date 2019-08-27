Süper Lig'in 2. haftası ardından

süper Lig'de 2. hafta, Gaziantep'te oynanan Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği karşılaşmasıyla sona erdi. Müsabakayı Gaziantep temsilcisi 4-1 kazandı.
Sezonun ilk haftasını averajla lider geçen Fenerbahçe, ikinci haftada güçlü rakibi Medipol Başakşehir'i 2-1 yenerek liderliğini korudu. İkide iki yapan Alanyaspor, Yukatel Denizlispor ve Çaykur Rizespor altışar puanla sıralandı.
Haftanın sonuçları
Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
Beşiktaş-Göztepe: 3-0
MKE Ankaragücü-İstikbal Mobilya Kayserispor: 1-1
Alanyaspor-Kasımpaşa: 4-1
Medipol Başakşehir-Fenerbahçe: 1-2
Çaykur Rizespor-Demir Grup Sivasspor: 2-1
Trabzonspor-Yeni Malatyaspor: 2-1
Antalyaspor-Yukatel Denizlispor: 0-2
Galatasaray-Konyaspor: 1-1
Gazişehir Gaziantep-Gençlerbirliği: 4-1
Puan durumu
Ligde ikinci haftanın ardından oluşan puan durumu şöyle:
|Takımlar
|O
|G
|B
|M
|A
|Y
|AV
|P
|1.
|FENERBAHÇE
|2
|2
|0
|0
|7
|1
|6
|6
|2.
|ALANYASPOR
|2
|2
|0
|0
|5
|1
|4
|6
|3.
|YUKATEL DENİZLİSPOR
|2
|2
|0
|0
|4
|0
|4
|6
|4.
|ÇAYKUR RİZESPOR
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|2
|6
|5.
|TRABZONSPOR
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|1
|4
|6.
|DEMİR GRUP SİVASSPOR
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|2
|3
|7.
|YENİ MALATYASPOR
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|2
|3
|8.
|BEŞİKTAŞ
|2
|1
|0
|1
|3
|3
|0
|3
|9.
|ANTALYASPOR
|2
|1
|0
|1
|1
|2
|-1
|3
|10.
|GAZİŞEHİR GAZİANTEP
|2
|1
|0
|1
|4
|6
|-2
|3
|11.
|KONYASPOR
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|12.
|MKE ANKARAGÜCÜ
|2
|0
|2
|0
|1
|1
|0
|2
|13.
|İSTİKBAL MOBİLYA KAYSERİSPOR
|2
|0
|1
|1
|1
|2
|-1
|1
|14.
|GALATASARAY
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|15.
|KASIMPAŞA
|2
|0
|1
|1
|2
|5
|-3
|1
|16.
|GENÇLERBİRLİĞİ
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
|17.
|MEDİPOL BAŞAKŞEHİR
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
|18.
|GÖZTEPE
|2
|0
|0
|2
|0
|4
|-4
|0
Gelecek haftanın programı
Süper Lig'de üçüncü hafta maçları, 30-31 Ağustos ve 1 Eylül'de oynanacak. Haftanın son müsabakasının ardından lige 1 hafta milli maç arası verilecek.
Üçüncü haftanın müsabaka programı şöyle:
30 Ağustos Cuma:
20.30 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)
20.30 İstikbal Mobilya Kayserispor-Galatasaray (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)
31 Ağustos Cumartesi:
19.15 Konyaspor-Antalyaspor (Konya Büyükşehir Belediye)
21.45 Göztepe-Yukatel Denizlispor (Bornova Aziz Kocaoğlu)
21.45 Beşiktaş-Çaykur Rizespor (Vodafone Park)
1 Eylül Pazar:
19.15 Demir Grup Sivasspor-Gazişehir Gaziantep (Yeni 4 Eylül)
19.15 Gençlerbirliği-Medipol Başakşehir (Eryaman)
21.45 Yeni Malatyaspor-Alanyaspor (Yeni Malatya)
21.45 Fenerbahçe-Trabzonspor (Ülker)
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