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1. Lig'de yeni lider Ümraniyespor
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1. LİG'DE YENİ LİDER ÜMRANİYESPOR

1. Lig'de yeni lider Ümraniyespor

TFF 1. Lig'de ikinci hafta sona ererken Ümraniyespor attığı gol sayısına göre liderliği devraldı.

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Ligin ikinci haftası İstanbul'da İstanbulspor ile Altay arasında oynanan maçla tamamlandı. Mücadele 2-2 beraberlikle sona erdi.

Sezona galibiyetle başlayan Fatih Karagümrük, Hatayspor ve Ümraniyespor, ikinci haftayı da 3 puanla kapattı. İlk haftayı lider geçen Fatih Karagümrük, averajla Hatayspor ve Ümraniyespor'un gerisine düştü.

Averajları 5 olan iki takımdan Ümraniyespor, attığı gol sayısına göre rakibini geçerek haftayı lider kapattı.

Haftanın sonuçları

TFF 1. Lig'in 2. haftasında oynanan maçlar ve alınan sonuçlar şu şekilde:

Boluspor-Adana Demirspor: 0-0

Keçiörengücü-Osmanlıspor: 1-0

Balıkesirspor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 2-1

Altınordu-Fatih Karagümrük: 1-2

Ümraniyespor-Giresunspor: 4-1

Ekol Göz Menemenspor-Hatayspor: 0-4

Bursaspor-Akhisarspor: 2-1

Adanaspor-Eskişehirspor: 3-2

İstanbulspor-Altay: 2-2

Puan durumu

Ligin 2. haftasının ardından oluşan puan durumu şöyle:

  Takımlar O G B M A Y AV P
1.  ÜMRANİYESPOR
2.  HATAYSPOR
3.  FATİH KARAGÜMRÜK
4.  ADANA DEMİRSPOR
5.  KEÇİÖRENGÜCÜ
6.  ADANASPOR
7.  AKHİSARSPOR
8.  OSMANLISPOR
9.  BURSASPOR -1 
10.  BALIKESİRSPOR -1 
11.  EKOL GÖZ MENEMENSPOR -2 
12.  İSTANBULSPOR
13.  BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR -1 
14.  BOLUSPOR -1 
15.  ALTAY -2 
16.  ALTINORDU -2 
17.  GİRESUNSPOR -5 
18.  ESKİŞEHİRSPOR -1  -5

Not: Eskişehirspor'un 6 puanı silinmiştir.

Gelecek haftanın programı

TFF 1. Lig'de üçüncü hafta maçları, 30-31 Ağustos ve 1 Eylül'de oynanacak. Haftanın son müsabakasının ardından lige 1 hafta milli maç arası verilecek.

Üçüncü haftanın müsabaka programı şöyle:

30 Ağustos Cuma:

20.00 Osmanlıspor-Adanaspor (Osmanlı)

31 Ağustos Cumartesi:

17.00 Ümraniyespor-İstanbulspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Boluspor (Erzurum Kazım Karabekir)

21.45 Altay-Balıkesirspor (Stat belli değil)

21.45 Akhisarspor-Altınordu (Spor Toto Akhisar)

1 Eylül Pazar:

19.15 Giresunspor-Hatayspor (Giresun Atatürk)

19.15 Fatih Karagümrük-Ekol Göz Menemenspor (Stat belli değil)

21.45 Eskişehirspor-Bursaspor (Yeni Eskişehir)

21.45 Adana Demirspor-Keçiörengücü (Adana 5 Ocak Fatih Terim)

 
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