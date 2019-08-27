İstanbulspor-Altay maçının ardından

Altay ile sahasında 2-2 berabere kalan İstanbulspor’da teknik sorumlu Tamer Avcı, maçın ardından konuştu. Avcı, oynanan futboldan dolayı iki takımı da tebrik ettiğini söyledi.

"İki takımı da tebrik ediyorum"

TFF 1. Lig’in 2. hafta kapanış maçında Altay’ı konuk eden ve sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrılan İstanbulspor’da Teknik Sorumlu Tamer Avcı, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında mücadeleyi değerlendirdi.

Altay’ın geçen hafta mağlup olduğunu söyleyen Avcı, “Bizi iyi analiz etmişler. İlk yarıda oyuna oyuna girmemize engel oldular. 1-0 öne geçmemize rağmen çok çabuk gol yedik ve ardından ikinci golü yedik. İkinci yarıda gerekli önlemlerimizi aldık ve gerçek İstanbulspor’u ikinci yarıda gördük. Pozisyonlar bulduk ama olmadı. İki takımı da tebrik ediyorum” ifadelerini kullandı.

Sait Karafırtınalar: Pozisyonları cömertçe harcadık

İstanbulspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Altay’da teknik direktör Sait Karafırtınalar maçın ardından konuştu. İyi oynadıklarını söyleyen deneyimli hoca, birçok pozisyondan yararlanamadıklarını söyledi.

TFF 1. Lig’in 2. haftasında İstanbulspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan Altay’da Teknik Direktör Sait Karafırtınalar maçın ardından düzenlenen basın toplantısında değerlendirmede bulundu.

Oyuncularını tebrik ederek söze başlayan Karafırtınalar, “Deplasmandan alınan 1 puan her zaman değerlidir ve güzel bir oyun oynadık. Farklı da kazanabilirdik. Dinamik bir İstanbulspor vardı. İyi bir takıma karşı iyi hazırlandık. Çok fazla pozisyon vermedik ama çok cömerttik. İlk yarıda da farklı bir skorla soyunma odasına gidebilirdik. Alınan 1 puan var. Oyuncularımı deplasmanda oynadıkları futbol ve aldıkları 1 puan için kutluyorum” diye konuştu.