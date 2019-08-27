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Sumudica: "Daha fazla gol atabilirdik"
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SUMUDİCA: "DAHA FAZLA GOL ATABİLİRDİK"

Sumudica: "Daha fazla gol atabilirdik"

Süper Lig'in 2. haftasında konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 4-1 yenen Gazişehir Gaziantep'in teknik direktörü Marius Sumudica, maçı rahat kazandıklarını ve alınan puandan memnun olduğunu söyledi.

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Süper Lig'in 2. haftasında Gazişehir Gaziantep sahasında Gençlerbirliği ile karşılaştı.

Ev sahibi Gazişehir Gaziantep'in 4-1 üstünlüğü sonrasında açıklamalarda bulunan Gazişehir Gaziantep Teknik Direktörü Marıus Sumudica maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, karşılaşmaya çok iyi başladıklarını ve ilk golü bulduklarını ifade etti

Sumudica, rakibin ilk yarıda 9 kişi kalmasının kendileri için iyi bir avantaj olduğunu belirtti.

"İstanbul'da oynadığımız ve 5-0 kaybettiğimiz maçtan sonra bu alınan üç puandan sonra çok memnunum. Maçı baştan sona kadar kontrol ettiğimize inanıyorum. Gerçekten 5-0'dan sonra bu takımı motive etmek gerçekten çok zordu. Rahat bir maç aldık ve daha fazla gol atabilirdik. 4-1 öndeyiz ve taraftarın bizi ıslıklamasını anlamıyorum. 3-4 bin kişiden daha fazla taraftar bekliyordum. Kulüp tarihinde iç sahada oynadığı ilk Süper Lig maçını kazandı ve daha fazla taraftara ihtiyacı var. Bu takım bu kentin takımı. Ben 90 dakika boyunca kenardan taktik vermeye devam ettim ve daha fazla gol atmalarını istedim. Rakip takım 9 kişi kalmış ve biz 3-0 öndeyiz. Sahada takımı dinç tutmak onları motive etmek zor. Takım 4-1 kazanırken takımlarına böyle mi destek veriyorlar. Bu takımın dana fazla desteğe ihtiyacı var. Alınan skordan ve alınan puandan çok memnunum."

 
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