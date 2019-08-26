Gazişehir Gaziantep FK 4 - Gençlerbirliği 1
Cemil Usta Süper Lig Sezonu 2. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Gençlerbirliği Kalyon Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Gazişehir Gaziantep FK 4-1 kazandı.
Gazişehir Gaziantep FK: Günay Güvenç, Jean-armel Kana-biyik, Junior Morais, Alin Tosca, Oğuz Ceylan, Güray Vural (60' Bartlomiej Pawlowski), Papy Djilobodji (46' Raman Chibsah), Abdul Tetteh, Souleymane Diarra (77' Gökhan Alsan), Patrick Twumasi, Olarenwaju Kayode, Seifedin Chabbi
Teknik Direktör:
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Gençlerbirliği: Abdoulaye Diallo, Zargo Toure, Ahmet Oğuz, Pierre-yves Polomat, Arda Kızıldağ, Stephane Sessegnon (78' Soner Dikmen), Daniel Candeias, Nadir Çiftçi (54' Rahmetullah Berişbek), Fabricio Baiano, Berat Ayberk Özdemir, Giovanni Sio (45' Halil İbrahim Pehlivan)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: ATİLLA KARAOĞLAN, İSMAİL ŞENCAN, SAMET ÇİÇEK, CİHAN AYDIN
Goller: DK 32: Olarenwaju Kayode (Gazişehir Gaziantep FK), DK 40: Olarenwaju Kayode (Gazişehir Gaziantep FK), DK 56: Güray Vural (Gazişehir Gaziantep FK), DK 69: Berat Ayberk Özdemir (Gençlerbirliği), DK 72: Oğuz Ceylan (Gazişehir Gaziantep FK)
Sarı Kartlar: DK 40: Zargo Toure (Gençlerbirliği), DK 45: Papy Djilobodji (Gazişehir Gaziantep FK)
Kırmızı Kartlar: DK 27: Ahmet Oğuz (Gençlerbirliği), DK 39: Pierre-yves Polomat (Gençlerbirliği)
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