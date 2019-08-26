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İstanbulspor 2 - Altay 2
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İSTANBULSPOR 2 - ALTAY 2

İstanbulspor 2 - Altay 2

TFF 1. Lig 2. haftasında İstanbulspor ile Altay Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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İstanbulspor 2 - Altay 2

TFF 1. Lig 2. haftasında İstanbulspor ile Altay Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

İstanbulspor: Alperen Uysal, Aldin Cajic (61' Muhammed Demirci), Patrick Etoga, Wellington Nascimento, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Ali Dere (56' Joseph Mensah), Muhsin Yıldırım, Muhammed Enes Durmuş, Eslem Öztürk (84' Berkay Görmez), İbrahim Yılmaz

Teknik Direktör:

Altay: Aydın Bağ, Gençer Cansev, Erhan Kartal, Deniz Vural (82' Hüsamettin Yener), Abdülkerim Bardakçı, Andreas Tatos (68' Leandrinho), Anton Putsila, Leandro Kappel, Mustafa Murat Uslu, Helder Tavares, Marco Paixao (88' Yılmaz Özeren)

Teknik Direktör:

Hakem: ÖZGÜÇ TÜRKALP, UYGAR BEBEK, MUHAMMET YUMAK, METEHAN ALPAT

Goller: DK 19: Aldin Cajic (İstanbulspor), DK 20: Leandro Kappel (Altay), DK 39: Anton Putsila (Altay), DK 76: Eslem Öztürk (İstanbulspor)

Sarı Kartlar: DK 37: Muhsin Yıldırım (İstanbulspor), DK 54: Gençer Cansev (Altay), DK 72: Wellington Nascimento (İstanbulspor), DK 85: Helder Tavares (Altay), DK 90: Muhammed Demirci (İstanbulspor)

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