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Gazişehir Gaziantep FK - Gençlerbirliği maç kadroları belli oldu...
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GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK - GENÇLERBİRLİĞİ MAÇ KADROLARI BELLİ OLDU...

Gazişehir Gaziantep FK - Gençlerbirliği maç kadroları belli oldu...

Cemil Usta Süper Lig Sezonu 2. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

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Gazişehir Gaziantep FK - Gençlerbirliği maç kadroları belli oldu...

Cemil Usta Süper Lig Sezonu 2. haftasında Gazişehir Gaziantep FK ile Gençlerbirliği arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.

Bugün 20:00'da Kalyon Stadyumu Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ATİLLA KARAOĞLAN yönetecek.

Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.

Stat: Kalyon Stadyumu

Gazişehir Gaziantep FK: Günay Güvenç, El Hadjı Papy Mıson Djılobodjı, Alın Dorınel Toşca, Olarenwaju Ayobamı Kayode, Güray Vural, Iraneuton Sousa Morıas Junıor, Oğuz Ceylan, Souleymane Dıarra, Patrıck Twuması, Abdul Azız Tetteh, Jean Armel Kana Bıyık

Teknik Direktör:

Gençlerbirliği: Ahmet Oğuz, Berat Ayberk Özdemir, Nadir Çiftçi, Fabrıcıo Santos De Jesus, Stephane Sessegnon, Gıovannı-guy Yann Sıo, Zargo Toure, Danıel Joao Santos Candeıas, Arda Kızıldağ, Abdoulaye Dıallo, Pıerre Yves Nıcolas Polomat

Teknik Direktör:

Hakem: ATİLLA KARAOĞLAN, İSMAİL ŞENCAN, SAMET ÇİÇEK, CİHAN AYDIN

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