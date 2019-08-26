İstanbulspor - Altay maç kadroları belli oldu...TFF 1. Lig 2. haftasında İstanbulspor ile Altay arasında oynanacak karşılaşmasının kadroları belli oldu.
Bugün 20:00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı Stadyumunda oynanacak karşılaşmayı hakem ÖZGÜÇ TÜRKALP yönetecek.
Takımlar sahaya şu ilk 11'ler ile çıkacak.
Stat: Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı
İstanbulspor: Muhammed Alperen Uysal, Wellıngton Ferreıra Nascımento, Eslem Öztürk, Ali Dere, Muhammed Enes Durmuş, İbrahim Yılmaz, Onur Ergün, Aldın Cajıc, Patrıck Etoga Atchom, Muhsin Yıldırım, Tuncer Duhan Aksu
Teknik Direktör:
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Altay: Deniz Vural, Leandro Deyrınıo Kappel, Helder Luıs Lopes Vıeıra Tavares, Andreas Tatos, Anton Putsıla, Marco Fılıpe Lopes Paıxao, Abdülkerim Bardakcı, Aydın Bağ, Erhan Kartal, Gençer Cansev, Mustafa Murat Uslu
Teknik Direktör:
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Hakem: ÖZGÜÇ TÜRKALP, UYGAR BEBEK, MUHAMMET YUMAK, METEHAN ALPAT
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