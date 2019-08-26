Transfer yasağı gençlere yaradı

Kulüplerin ekonomik dar boğazda olması genç futbolcuların forma şansını arttırıyor.

1.Lig ekiplerinden Balıkesirspor, son maçında altyapısından yetişen 6 oyuncuya şans verirken, yüksek bütçeli Büyükşehir Belediye Erzurum’u 2-1 yenmeyi başardı.

Marmara ekibinin başlangıç kadrosunda şans bulan 6 oyuncunun yaş ortalaması 20,8, Erzurumspor’un onbirinin yaş ortalaması 28’di.

Balıkesirpor’un ilk golü de 19 yaşındaki forveti, Rahmi Anıl Başaran'dan geldi.

Bursaspor da yıllardır altyapıya yaptığı yatırımın karşılığını aldı.

Yeşil beyazlı ekip, 11'inde yaş ortalaması 20,5 olan 8 oyuncunun yer aldığı kadroyla Akhisarspor’un karşısına çıktı.

Bursaspor, 29 yaş ortalamasına sahip Akigolar’ı 17 yaşındaki Ali Akman ve 22 yaşındaki Emirhan Aydoğan’un golleri ile 2-1 yendi.

Süper Lig'de görev yapan teknik adamlar da genç oyunculara vurgu yaptı.

Hikmet Karaman, “Tek takım düşsün, alttan 3 takım geri gelsin. Her teknik adam hiç korkmadan 17-18 yaşındaki oyuncuları oyuna sokacak. Parayla kimse şampiyon olamıyor.” ifadesini kullanırken Aykut Kocaman ise, transfer yasağı gelmeden gençlere şans vermek gerektiğinin önemine değindi: Bizde Selim ve Ömer Ali altyapıdan yetişti ancak bu oyuncular transfer yasağı geldikten sonra oynamaya başladı.TFF kulüplere altyapıdan oyuncu çıkarma zorunluluğu getirmeli.