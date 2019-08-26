Lemina ve Elneny Beşiktaş'ın gündeminde

Bologna'nın Şilili oyuncu için yaptığı 1 milyon 250 bin euro ve performans primi şeklindeki teklifin değerlendirilmesi gündemde. Medel de İtalya'ya dönmeye sıcak bakıyor.

Şilili oyuncunun ayrılma ihtimalinden sonra orta saha için arayışlarını yoğunlaştıran Beşiktaş yönetimi, kiralama teklifi yaptığı Mario Lemina için İngiliz ekibi Southampton'dan haber bekliyor. Teknik direktör Abdullah Avcı'nın da Gabonlu oyuncuyu kadroya görmeyi çok istediği belirtiliyor.

Lemina'nın transferinin gerçekleşmemesi ihtimaline karşın alternatif isimlerle de temasa geçen Beşiktaş, Arsenal'den Elneny için de nabız yokluyor.

Mısırlı futbolcu da Arsenal'de yeteri kadar forma şansı bulamadığı için takımdan ayrılmak istiyor. Elneny, geçen sezon Arsenal formasıyla 17 maça çıkarken, takımına 1 asistlik katkı sağladı.