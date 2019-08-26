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Emmanuel Adebayor, Kayseri’de
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EMMANUEL ADEBAYOR, KAYSERİ’DE

Emmanuel Adebayor, Kayseri’de

İstikbal Mobilya Kayserispor'un prensipte anlaşmaya vardığı Togolu futbolcu Emmanuel Adebayor, Kayseri’ye geldi.

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Uzun süredir forvet arayışlarını sürdüren Kayserispor, son olarak Medipol Başakşehir forması giyen Adebayor ile her konuda anlaşma sağladı ve oyuncuyu Kayseri’ye getirdi.

Saat 11.30’da Erkilet Havaalanı'na inen Emmanuel Adebayor, yöneticiler ve taraftarlar tarafından karşılandı.

Başarılı futbolcu, daha sonra özel bir araç ile kalacağı otele geçti. Bugün sağlık kontrolünden geçecek olan tecrübeli golcü, ardından resmi sözleşmeyi imzalayacak.

 
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