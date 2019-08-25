Galatasaray 1 - Atiker Konyaspor 1
Cemil Usta Süper Lig Sezonu 2. haftasında Galatasaray ile Atiker Konyaspor Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Galatasaray: Fernando Muslera, Ryan Donk, Mariano Filho, Yuto Nagatomo, Christian Luyindama, Ryan Babel, Sofiane Feghouli (90' Jimmy Durmaz), Steven N'zonzi, Jean Michael Seri, Emre Mor (46' Adem Büyük), Mbaye Diagne (86' Selçuk İnan)
Teknik Direktör:
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Atiker Konyaspor: Serkan Kırıntılı (84' Ali Yaşar), Ferhat Öztorun, Ali Turan, Marin Anicic, Nejc Skubic, Ömer Ali Şahiner, Jens Jonsson, Marko Jevtovic (80' Ali Çamdalı), Deni Milosevic, Erdon Daci (56' Farouk Miya), Rijad Bajic
Teknik Direktör:
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Hakem: METE KALKAVAN, CEYHUN SESİGÜZEL, ESAT SANCAKTAR, KUTLUHAN BİLGİÇ
Goller: DK 60: Ryan Babel (Galatasaray), DK 90: Jens Jonsson (Atiker Konyaspor)
Sarı Kartlar: DK 14: Erdon Daci (Atiker Konyaspor), DK 50: Ali Turan (Atiker Konyaspor), DK 77: Ferhat Öztorun (Atiker Konyaspor), DK 87: Adem Büyük (Galatasaray)
Kırmızı Kart: DK 74: Jean Michael Seri (Galatasaray)
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