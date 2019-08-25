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Adanaspor 3 - Eskişehirspor 2
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ADANASPOR 3 - ESKİŞEHİRSPOR 2

Adanaspor 3 - Eskişehirspor 2

TFF 1. Lig 2. haftasında Adanaspor ile Eskişehirspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Adanaspor 3-2 kazandı.

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Adanaspor 3 - Eskişehirspor 2

TFF 1. Lig 2. haftasında Adanaspor ile Eskişehirspor 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adanaspor 3-2 kazandı.

Adanaspor: Goran Karacic, Veli Kızılkaya, Özkan Taştemur, Serdar Bingöl, Renan Diniz, Ahmet Dereli, Okan Kurt (64' Serhat Tunç), Hakan Barış, Giorgi Arabidze (79' Roni Gleison), Moussa Bagayoko (60' Eren Keleş), Emeka Friday Eze

Teknik Direktör:

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Mehmet Feyzi Yıldırım (90' Berkay Dabanlı), Mevlüt Çelik, Cemali Sertel, Ömer Faruk Güler, Kamal Issah, Sezgin Coşkun, Marko Milinkovic (77' Ferhat Kiraz), Furgan Polat, Jesse Sekidika, Mehmet Özcan, Emre Güral

Teknik Direktör:

Hakem: ALPER ÇETİN, ÖMER TEVFİK ÖZKOÇ, ATA YILDIRIM, OĞUZHAN AKSU

Goller: DK 13: Emeka Friday Eze (Adanaspor), DK 27: Jesse Sekidika (Eskişehirspor), DK 55: Ahmet Dereli (Eskişehirspor), DK 66: Eren Keleş (Adanaspor), DK 89: Emeka Friday Eze (Adanaspor)

Sarı Kartlar: DK 30: Marko Milinkovic (Eskişehirspor), DK 54: Furgan Polat (Eskişehirspor), DK 68: Serhat Tunç (Adanaspor), DK 87: Roni Gleison (Adanaspor), DK 89: Emre Güral (Eskişehirspor), DK 90: Serdar Bingöl (Adanaspor), DK 90: Berkay Dabanlı (Eskişehirspor)

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