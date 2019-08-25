Bursaspor 2 - Akhisarspor 1
TFF 1. Lig 2. haftasında Bursaspor ile Akhisarspor Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bursaspor 2-1 kazandı.
Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, Abdullahi Shehu (73' Ramazan Keskin), Sedat Dursun, Rüştü Hanlı, İsmail Çokçalış, Onur Atasayar, Emirhan Aydoğan, Jani Atanasov, Burak Kapacak, Kubilay Kanatsızkuş (88' Enes Kayar), Ali Akman (65' Iasmin Latovlevici)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Uğur Arslan Kuru, Kadir Keleş, Aykut Çeviker, Tolga Ünlü, Burhan Eşer, Erhan Çelenk, Rajko Rotman (57' Çekdar Orhan), Alperen Babacan, Onur Ayık (46' Bertuğ Bayar), Irfan Hadzic (63' Ergin Keleş)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: SARPER BARIŞ SAKA, ORKUN AKTAŞ, ALİ CAN ALP, VOLKAN OKUR
Goller: DK 28: Ali Akman (Bursaspor), DK 51: Emirhan Aydoğan (Bursaspor), DK 77: Burhan Eşer (Akhisarspor)
Sarı Kartlar: DK 10: Irfan Hadzic (Akhisarspor), DK 55: Alperen Babacan (Akhisarspor), DK 55: Gökhan Değirmenci (Akhisarspor), DK 55: Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor), DK 69: Çekdar Orhan (Akhisarspor)
Kırmızı Kart: DK 80: Çekdar Orhan (Akhisarspor)
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.