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Bursaspor 2 - Akhisarspor 1
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BURSASPOR 2 - AKHİSARSPOR 1

Bursaspor 2 - Akhisarspor 1

TFF 1. Lig 2. haftasında Bursaspor ile Akhisarspor Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Bursaspor 2-1 kazandı.

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Bursaspor 2 - Akhisarspor 1

TFF 1. Lig 2. haftasında Bursaspor ile Akhisarspor Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Bursaspor 2-1 kazandı.

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, Abdullahi Shehu (73' Ramazan Keskin), Sedat Dursun, Rüştü Hanlı, İsmail Çokçalış, Onur Atasayar, Emirhan Aydoğan, Jani Atanasov, Burak Kapacak, Kubilay Kanatsızkuş (88' Enes Kayar), Ali Akman (65' Iasmin Latovlevici)

Teknik Direktör:

Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Uğur Arslan Kuru, Kadir Keleş, Aykut Çeviker, Tolga Ünlü, Burhan Eşer, Erhan Çelenk, Rajko Rotman (57' Çekdar Orhan), Alperen Babacan, Onur Ayık (46' Bertuğ Bayar), Irfan Hadzic (63' Ergin Keleş)

Teknik Direktör:

Hakem: SARPER BARIŞ SAKA, ORKUN AKTAŞ, ALİ CAN ALP, VOLKAN OKUR

Goller: DK 28: Ali Akman (Bursaspor), DK 51: Emirhan Aydoğan (Bursaspor), DK 77: Burhan Eşer (Akhisarspor)

Sarı Kartlar: DK 10: Irfan Hadzic (Akhisarspor), DK 55: Alperen Babacan (Akhisarspor), DK 55: Gökhan Değirmenci (Akhisarspor), DK 55: Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor), DK 69: Çekdar Orhan (Akhisarspor)

Kırmızı Kart: DK 80: Çekdar Orhan (Akhisarspor)

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