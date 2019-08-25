Antalyaspor 0 - Yukatel Denizlispor 2
Cemil Usta Süper Lig Sezonu 2. haftasında Antalyaspor ile Yukatel Denizlispor Antalya Stadyumu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Yukatel Denizlispor 2-0 kazandı.
Antalyaspor: Ruud Boffin, Diego Angelo, Ondrej Celustka, Bahadır Öztürk, Nazım Sangare, Charles Fernando, Serdar Özkan (69' Fredy), Hakan Özmert (46' Aatif Chahechouhe), Amilton, Ufuk Akyol, Paul Mukairu (62' Gelson Dala)
Teknik Direktör:
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Yukatel Denizlispor: Adam Stachowiak, Cristian Sapunaru, Zakarya Bergdich, Oğuz Yılmaz, Tiago Lopes, Ismail Aissati, Zeki Yavru (60' Marc Kibong Mbamba), Recep Niyaz (90' Mustafa Yumlu), Modou Barrow (87' Hadi Sacko), Radoslaw Murawski, Hugo Rodallega
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: VOLKAN BAYARSLAN, ASIM YUSUF ÖZ, CANDAŞ ELBİL, YASİN KOL
Goller: DK 37: Bahadır Öztürk (Yukatel Denizlispor), DK 67: Modou Barrow (Yukatel Denizlispor)
Sarı Kartlar: DK 43: Zeki Yavru (Yukatel Denizlispor), DK 52: Modou Barrow (Yukatel Denizlispor), DK 81: Ismail Aissati (Yukatel Denizlispor), DK 81: Ufuk Akyol (Antalyaspor)
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