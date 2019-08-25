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Menemenspor 0 - Hatayspor 4
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MENEMENSPOR 0 - HATAYSPOR 4

Menemenspor 0 - Hatayspor 4

TFF 1. Lig 2. haftasında Menemenspor ile Hatayspor İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Hatayspor 4-0 kazandı.

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Menemenspor 0 - Hatayspor 4

TFF 1. Lig 2. haftasında Menemenspor ile Hatayspor İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Hatayspor 4-0 kazandı.

Menemenspor: Gentian Selmani, Jasmin Trtovac, Murat Erdemir, Abdelaye Diakite, Semih Ceylan (46' Ibrahim Sangare), Taşkın Çalış (67' Galip Güzel), Mustafa Çeçenoğlu (57' Tayfun Aydoğan), Muhammed Ali Doğan, Alberk Koç, Hüseyin Çolak, Murat Elkatmış

Teknik Direktör:

Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu, Furkan Şeker (19' Hamza Gür), Sadi Karaduman, Caner Hüseyin Bağ, Gökhan Karadeniz (84' Idir Ouali), Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz (73' Helder Barbosa), Mirkan Aydın, Rayane Aabid

Teknik Direktör:

Hakem: CANER AK, BURAK CANSIZ, FURKAN ÜRÜN, TARIK GÜLDAL

Goller: DK 42: Selim Ilgaz (Hatayspor), DK 53: Gökhan Karadeniz (Hatayspor), DK 59: Selim Ilgaz (Hatayspor), DK 90: Mirkan Aydın (Hatayspor)

Sarı Kartlar: DK 3: Semih Ceylan (Menemenspor), DK 10: Murat Elkatmış (Menemenspor), DK 89: Tayfun Aydoğan (Menemenspor)

Kırmızı Kart: DK 29: Murat Elkatmış (Menemenspor)

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