Menemenspor 0 - Hatayspor 4
TFF 1. Lig 2. haftasında Menemenspor ile Hatayspor İzmir Atatürk Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Hatayspor 4-0 kazandı.
Menemenspor: Gentian Selmani, Jasmin Trtovac, Murat Erdemir, Abdelaye Diakite, Semih Ceylan (46' Ibrahim Sangare), Taşkın Çalış (67' Galip Güzel), Mustafa Çeçenoğlu (57' Tayfun Aydoğan), Muhammed Ali Doğan, Alberk Koç, Hüseyin Çolak, Murat Elkatmış
Teknik Direktör:
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Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu, Furkan Şeker (19' Hamza Gür), Sadi Karaduman, Caner Hüseyin Bağ, Gökhan Karadeniz (84' Idir Ouali), Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz (73' Helder Barbosa), Mirkan Aydın, Rayane Aabid
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: CANER AK, BURAK CANSIZ, FURKAN ÜRÜN, TARIK GÜLDAL
Goller: DK 42: Selim Ilgaz (Hatayspor), DK 53: Gökhan Karadeniz (Hatayspor), DK 59: Selim Ilgaz (Hatayspor), DK 90: Mirkan Aydın (Hatayspor)
Sarı Kartlar: DK 3: Semih Ceylan (Menemenspor), DK 10: Murat Elkatmış (Menemenspor), DK 89: Tayfun Aydoğan (Menemenspor)
Kırmızı Kart: DK 29: Murat Elkatmış (Menemenspor)
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