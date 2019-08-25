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Ümraniyespor 4 - Giresunspor 1
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ÜMRANİYESPOR 4 - GİRESUNSPOR 1

Ümraniyespor 4 - Giresunspor 1

TFF 1. Lig 2. haftasında Ümraniyespor ile Giresunspor Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Ümraniyespor 4-1 kazandı.

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Ümraniyespor 4 - Giresunspor 1

TFF 1. Lig 2. haftasında Ümraniyespor ile Giresunspor Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Ümraniyespor 4-1 kazandı.

Ümraniyespor: Burak Öğür, Vasco Fernandes, Gökhan Süzen, Tarık Tekdal, Alaaddin Okumuş, Chukwuma Akabueze (46' Serkan Göksu), Riad Nouri (71' Muhammed Gönülaçar), Bahadır Taşdelen (59' Honore Gomis), Timur Temeltaş, Emircan Altıntaş, Ghislain Gimbert

Teknik Direktör:

Giresunspor: Adriano Facchini, Renan Foguinho (46' Muhammet Reis), Çağlar Birinci, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Yonathan Del Valle, Ahmet İlhan Özek, Bekir Yılmaz, Guy Landel, Mehmet Taş (37' Alpay Koçaklı), Raul Rusescu (66' Özgürcan Özcan)

Teknik Direktör:

Hakem: DİRENÇ TONUSLUOĞLU, MEHMET ŞAHAN YILMAZ, HÜSNÜ EMRE ÇELİMLİ, ERDEM TEMEL

Goller: DK 2: Gökhan Süzen (Ümraniyespor), DK 21: Emircan Altıntaş (Ümraniyespor), DK 63: Ghislain Gimbert (Ümraniyespor), DK 70: Muhammet Reis (Giresunspor), DK 74: Emircan Altıntaş (Ümraniyespor)

Sarı Kartlar: DK 16: Gökhan Süzen (Ümraniyespor), DK 29: Alaaddin Okumuş (Ümraniyespor), DK 33: Mehmet Taş (Giresunspor), DK 63: Burak Öğür (Ümraniyespor), DK 75: Ahmet İlhan Özek (Giresunspor), DK 80: Timur Temeltaş (Ümraniyespor), DK 86: Numan Çürüksu (Giresunspor)

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