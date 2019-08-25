Trabzonspor 2 - Evkur Y.Malatyaspor 1
Cemil Usta Süper Lig Sezonu 2. haftasında Trabzonspor ile Evkur Y.Malatyaspor Şenol Güneş Spor Kompleksi Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Trabzonspor 2-1 kazandı.
Trabzonspor: Uğurcan Çakır, Joao Pereira, Filip Novak, Majid Hosseini, Hüseyin Türkmen, Jose Sosa, Anthony Nwakaeme, Caleb Ekuban, Abdulkadir Parmak (87' Donis Avdijaj), Abdülkadir Ömür (72' Yusuf Sarı), Alexander Sörloth (80' John Obi Mikel)
Teknik Direktör:
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Evkur Y.Malatyaspor: Fabien Farnolle, Erkan Kaş, Arturo Mina, Teenage Hadebe, Özer Özdemir, Mitchell Donald, Guilherme Marques (67' Ghaylen Chaaleli), Thievy Bifouma, Robin Yalçın (67' Gökhan Töre), Moryke Fofana, Adis Jahovic
Teknik Direktör:
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Hakem: KORAY GENÇERLER, İBRAHİM ÇAĞLAR UYARCAN, VOLKAN AHMET NARİNÇ, YİĞİT ARSLAN
Goller: DK 45: Abdülkadir Ömür (Trabzonspor), DK 78: Joao Pereira (Trabzonspor), DK 89: Eren Tozlu (Evkur Y.Malatyaspor)
Sarı Kartlar: DK 19: Jose Sosa (Trabzonspor), DK 66: Erkan Kaş (Evkur Y.Malatyaspor), DK 90: Adis Jahovic (Evkur Y.Malatyaspor)
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