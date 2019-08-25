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Çaykur Rizespor 2 - Demir Grup Sivasspor 1
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ÇAYKUR RİZESPOR 2 - DEMİR GRUP SİVASSPOR 1

Çaykur Rizespor 2 - Demir Grup Sivasspor 1

Cemil Usta Süper Lig Sezonu 2. haftasında Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivasspor Çaykur Didi Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 2-1 kazandı.

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Çaykur Rizespor 2 - Demir Grup Sivasspor 1

Cemil Usta Süper Lig Sezonu 2. haftasında Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivasspor Çaykur Didi Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Çaykur Rizespor 2-1 kazandı.

Çaykur Rizespor: Gökhan Akkan, Mykola Morozyuk, Mohamed Abarhoun, Dario Melnjak, Dimitrios Chatziisaias, Nill De Pauw (90' Barış Alıcı), Fernando Boldrin (76' Abdullah Durak), Amedej Vetrih, Joseph Attamah, Braian Samudio, Mostapha El Kabir (13' Oğulcan Çağlayan)

Teknik Direktör:

Demir Grup Sivasspor: Mamadou Samassa, Caner Osmanpaşa, Ziya Erdal, Marcelo Goiano, Aaron Appindangoye, Isaac Cofie (65' Arouna Kone), Hakan Arslan, Mert Hakan Yandaş (80' Sergiy Rybalka), Mustapha Yatabare, Emre Kılınç, Erdoğan Yeşilyurt (61' Fernando Andrade)

Teknik Direktör:

Hakem: FIRAT AYDINUS, ALEKS TAŞCIOĞLU, ERDEM BAYIK, ONUR ÖZÜTOPRAK

Goller: DK 55: Braian Samudio (Çaykur Rizespor), DK 58: Fernando Boldrin (Çaykur Rizespor), DK 79: Fernando Andrade (Demir Grup Sivasspor)

Sarı Kartlar: DK 52: Aaron Appindangoye (Demir Grup Sivasspor), DK 65: Emre Kılınç (Demir Grup Sivasspor), DK 81: Oğulcan Çağlayan (Çaykur Rizespor), DK 90: Joseph Attamah (Çaykur Rizespor)

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