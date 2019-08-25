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Altınordu 1 - Fatih Karagümrük 2
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ALTINORDU 1 - FATİH KARAGÜMRÜK 2

Altınordu 1 - Fatih Karagümrük 2

TFF 1. Lig 2. haftasında Altınordu ile Fatih Karagümrük Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Fatih Karagümrük 2-1 kazandı.

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Altınordu 1 - Fatih Karagümrük 2

TFF 1. Lig 2. haftasında Altınordu ile Fatih Karagümrük Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fatih Karagümrük 2-1 kazandı.

Altınordu: Erhan Erentürk, Sinan Osmanoğlu, Kerim Alıcı, Kahraman Demirtaş, Ravil Tagir, Anıl Koç, Muhammed Mert, Hüseyin Atakan Üner (75' Engin Bekdemir), Oğulcan Ülgün, Egehan Gök (62' Kemal Rüzgar), Ersel Aslıyüksek (46' Berkay Samancı)

Teknik Direktör:

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Alparslan Erdem, Barış Başdaş (90' Abdülhamit Yıldız), Gaber Dobrovoljc, Ramazan Civelek, Erkan Zengin (87' Erdem Özgenç), Barış Özbek, Arif Morkaya, Erik Sabo, Brahim Darri (53' Turgut Doğan Şahin), Innocent Emeghara

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 32: Alparslan Erdem (Fatih Karagümrük), DK 58: Ramazan Civelek (Fatih Karagümrük), DK 80: Berkay Samancı (Altınordu)

Sarı Kartlar: DK 11: Brahim Darri (Fatih Karagümrük), DK 21: Barış Özbek (Fatih Karagümrük), DK 66: Turgut Doğan Şahin (Fatih Karagümrük), DK 67: Anıl Koç (Altınordu), DK 86: Aykut Özer (Fatih Karagümrük), DK 89: Oğulcan Ülgün (Altınordu)

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