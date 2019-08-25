Altınordu 1 - Fatih Karagümrük 2
TFF 1. Lig 2. haftasında Altınordu ile Fatih Karagümrük Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fatih Karagümrük 2-1 kazandı.
Altınordu: Erhan Erentürk, Sinan Osmanoğlu, Kerim Alıcı, Kahraman Demirtaş, Ravil Tagir, Anıl Koç, Muhammed Mert, Hüseyin Atakan Üner (75' Engin Bekdemir), Oğulcan Ülgün, Egehan Gök (62' Kemal Rüzgar), Ersel Aslıyüksek (46' Berkay Samancı)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Alparslan Erdem, Barış Başdaş (90' Abdülhamit Yıldız), Gaber Dobrovoljc, Ramazan Civelek, Erkan Zengin (87' Erdem Özgenç), Barış Özbek, Arif Morkaya, Erik Sabo, Brahim Darri (53' Turgut Doğan Şahin), Innocent Emeghara
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: , , ,
Goller: DK 32: Alparslan Erdem (Fatih Karagümrük), DK 58: Ramazan Civelek (Fatih Karagümrük), DK 80: Berkay Samancı (Altınordu)
Sarı Kartlar: DK 11: Brahim Darri (Fatih Karagümrük), DK 21: Barış Özbek (Fatih Karagümrük), DK 66: Turgut Doğan Şahin (Fatih Karagümrük), DK 67: Anıl Koç (Altınordu), DK 86: Aykut Özer (Fatih Karagümrük), DK 89: Oğulcan Ülgün (Altınordu)
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.