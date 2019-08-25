Balıkesirspor 2 - BB Erzurumspor 1
TFF 1. Lig 2. haftasında Balıkesirspor ile BB Erzurumspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Balıkesirspor 2-1 kazandı.
Balıkesirspor: Andrija Vukovic, Okan Alkan, Doğa İşeri, Oğuzhan Çapar, Kağan Kayalı, Foxi Kethevoama, Furkan Çil (85' İbrahim Burak Doğan), Serdar Güncü, Celal Emir Dede (79' Görkem Fidan), Berkay Aykurt (71' Emirhan Çakır), Rahmi Anıl Başaran
Teknik Direktör:
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BB Erzurumspor: Ibrahim Sehic, Mehmet Murat Uçar (62' Cenk Ahmet Alkılıç), Hasan Hatipoğlu, Mücahit Albayrak, Batuhan Artarslan, Emrah Başsan, İbrahim Akdağ, Taylan Antalyalı, Osman Çelik (72' Yusuf Emre Gültekin), Rashad Muhammed (46' Gilles Sunu), Mickael Pote
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 37: Rahmi Anıl Başaran (Balıkesirspor), DK 77: Foxi Kethevoama (Balıkesirspor), DK 88: Hasan Hatipoğlu (BB Erzurumspor)
Sarı Kartlar: DK 53: Oğuzhan Çapar (Balıkesirspor), DK 54: İbrahim Akdağ (BB Erzurumspor), DK 66: Taylan Antalyalı (BB Erzurumspor), DK 87: İbrahim Burak Doğan (Balıkesirspor), DK 90: Okan Alkan (Balıkesirspor)
Kırmızı Kart: DK 90: İbrahim Burak Doğan (Balıkesirspor)
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