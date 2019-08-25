Keçiörengücü 1 - Osmanlıspor 0
TFF 1. Lig 2. haftasında Keçiörengücü ile Osmanlıspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Keçiörengücü 1-0 kazandı.
Keçiörengücü: Metin Uçar, Hüsamettin Tut, Abdülkadir Korkut, Samet Akaydın, Erdi Dikmen, Süleyman Olgun, Uğur Utlu, Sertaç Çam, Burak Aydın (80' İshak Çakmak), Cem Ekinci (62' Boubacar Diabang), Famoussa Kone (84' Devrim Taşkaya)
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Osmanlıspor: Santiago Mele, Mehmet Yiğit (72' Barış Zeren), Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Ali Ülgen, Ognjen Todorovic, Hasan Kılıç, Jovan Blagojevic (73' Okan Deniz), Eric Ayuk Mbu, Sinan Kurt, Mertan Caner Öztürk
Teknik Direktör:
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Gol: DK 69: Boubacar Diabang (Keçiörengücü)
Sarı Kartlar: DK 17: Eric Ayuk Mbu (Osmanlıspor), DK 51: Mehmet Yiğit (Osmanlıspor), DK 58: Cem Ekinci (Keçiörengücü), DK 70: Jovan Blagojevic (Osmanlıspor)
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