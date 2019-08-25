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Boluspor 0 - Adana Demirspor 0
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BOLUSPOR 0 - ADANA DEMİRSPOR 0

Boluspor 0 - Adana Demirspor 0

TFF 1. Lig 2. haftasında Boluspor ile Adana Demirspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

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Boluspor 0 - Adana Demirspor 0

TFF 1. Lig 2. haftasında Boluspor ile Adana Demirspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Boluspor: Sabri Can, İsmail Konuk, Ümit Kurt, Cumali Bişi, Sincere Seth, Bilal Kısa (86' Batuhan Altıntaş), Dodo, Mustafa Durak (79' Alimardon Şukurov), Mustafa Eskihellaç (67' Gökhan Sazdağı), Mutlu Güler, Rydell Poepon

Teknik Direktör:

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Mehmet Uslu, Hakan Bilgiç, Semih Güler, Adil Demirbağ, Tevfik Altındağ, Vedat Bora, Emre Nefiz, Hamidou Traore (30' Aias Aosman), Erdal Öztürk, Oleksandr Gladky (46' Jakub Kosecki)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Sarı Kartlar: DK 22: Oleksandr Gladky (Adana Demirspor), DK 24: Ümit Kurt (Boluspor), DK 82: Erdal Öztürk (Adana Demirspor), DK 90: Cumali Bişi (Boluspor)

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