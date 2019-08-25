﻿
Eskişehirspor 1 - Keçiörengücü 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

ESKİŞEHİRSPOR 1 - KEÇİÖRENGÜCÜ 1

Eskişehirspor 1 - Keçiörengücü 1

TFF 1. Lig 1. haftasında Eskişehirspor ile Keçiörengücü Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

187 Okunma

Eskişehirspor 1 - Keçiörengücü 1

TFF 1. Lig 1. haftasında Eskişehirspor ile Keçiörengücü Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.

Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Sezgin Coşkun, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mevlüt Çelik, Cemali Sertel, Kamal Issah, Jesse Sekidika, Mete Kaan Demir (60' Marko Milinkovic), Talha Erdoğan (60' Emre Güral), Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner (77' Ferhat Kiraz)

Teknik Direktör:

Keçiörengücü: Metin Uçar, Hüsamettin Tut, Abdülkadir Korkut, Samet Akaydın, Erdi Dikmen (34' Cihan Can), Süleyman Olgun, Uğur Utlu, Sertaç Çam, Burak Aydın (85' İshak Çakmak), Cem Ekinci, Abdulkadir Kuzey (69' Famoussa Kone)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 55: Sertaç Çam (Keçiörengücü), DK 84: Emre Güral (Eskişehirspor)

Sarı Kartlar: DK 35: Mevlüt Çelik (Eskişehirspor), DK 61: Cemali Sertel (Eskişehirspor), DK 83: Cem Ekinci (Keçiörengücü), DK 86: Emre Güral (Eskişehirspor), DK 90: Süleyman Olgun (Keçiörengücü)

﻿

Keçiörengücü 1 - Osmanlıspor 0
Keçiörengücü, tek golle Osmanlıspor'u devirdi!
Eskişehirspor'da haciz şoku
Osmanlıspor, Keçiörengücü'ne bileniyor
1
Başkent ekipleri, Emine Bulut'u unutmadı
Transfer dönemi ne zaman bitecek?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿