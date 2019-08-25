Eskişehirspor 1 - Keçiörengücü 1
TFF 1. Lig 1. haftasında Eskişehirspor ile Keçiörengücü Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
Eskişehirspor: Ekrem Kılıçarslan, Sezgin Coşkun, Mehmet Feyzi Yıldırım, Mevlüt Çelik, Cemali Sertel, Kamal Issah, Jesse Sekidika, Mete Kaan Demir (60' Marko Milinkovic), Talha Erdoğan (60' Emre Güral), Mehmet Özcan, İbrahim Halil Öner (77' Ferhat Kiraz)
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Keçiörengücü: Metin Uçar, Hüsamettin Tut, Abdülkadir Korkut, Samet Akaydın, Erdi Dikmen (34' Cihan Can), Süleyman Olgun, Uğur Utlu, Sertaç Çam, Burak Aydın (85' İshak Çakmak), Cem Ekinci, Abdulkadir Kuzey (69' Famoussa Kone)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 55: Sertaç Çam (Keçiörengücü), DK 84: Emre Güral (Eskişehirspor)
Sarı Kartlar: DK 35: Mevlüt Çelik (Eskişehirspor), DK 61: Cemali Sertel (Eskişehirspor), DK 83: Cem Ekinci (Keçiörengücü), DK 86: Emre Güral (Eskişehirspor), DK 90: Süleyman Olgun (Keçiörengücü)
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