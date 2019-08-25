Akhisarspor 1 - Adanaspor 0
TFF 1. Lig 1. haftasında Akhisarspor ile Adanaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Akhisarspor 1-0 kazandı.
Akhisarspor: Gökhan Değirmenci, Kadir Keleş, Aykut Çeviker, Edin Cocalic, Avdija Vrsajevic (46' Erhan Çelenk), Elmar Bjarnason (58' Çekdar Orhan), Burhan Eşer, Rajko Rotman, Tolga Ünlü, Alperen Babacan, Bertuğ Bayar (66' Irfan Hadzic)
Teknik Direktör:
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Adanaspor: Goran Karacic, Veli Kızılkaya, Serdar Bingöl, İhsan Uğur Göktaş, Özkan Taştemur, Moussa Bagayoko, Eren Keleş (89' Semir Uçar), Hakan Barış, Okan Kurt (60' Serhat Tunç), Roni Gleison (51' Utku Şen), Ahmet Dereli
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Gol: DK 82: Burhan Eşer (Akhisarspor)
Sarı Kartlar: DK 10: Elmar Bjarnason (Akhisarspor), DK 79: Serhat Tunç (Adanaspor), DK 79: Alperen Babacan (Akhisarspor), DK 80: Eren Keleş (Adanaspor), DK 81: Veli Kızılkaya (Adanaspor), DK 82: İhsan Uğur Göktaş (Adanaspor)
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