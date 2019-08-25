Altay 1 - Ümraniyespor 3
TFF 1. Lig 1. haftasında Altay ile Ümraniyespor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Ümraniyespor 3-1 kazandı.
Altay: Aydın Bağ, Gençer Cansev, Özgür Özkaya, Erhan Kartal, Abdülkerim Bardakçı (89' Hüsamettin Yener), Yılmaz Özeren (46' Leandrinho), Andreas Tatos (40' Mustafa Murat Uslu), Anton Putsila, Deniz Vural, Marco Paixao, Leandro Kappel
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Ümraniyespor: Burak Öğür, Vasco Fernandes, Gökhan Süzen, Tarık Tekdal, Alaaddin Okumuş, Riad Nouri (67' Honore Gomis), Serkan Göksu (71' Muhammed Gönülaçar), Timur Temeltaş, Emircan Altıntaş, Ghislain Gimbert, Bahadır Taşdelen (67' Chukwuma Akabueze)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 17: Emircan Altıntaş (Ümraniyespor), DK 51: Leandro Kappel (Altay), DK 81: Ghislain Gimbert (Ümraniyespor), DK 90: Honore Gomis (Ümraniyespor)
Sarı Kartlar: DK 29: Özgür Özkaya (Altay), DK 50: Ghislain Gimbert (Ümraniyespor), DK 55: Tarık Tekdal (Ümraniyespor), DK 63: Timur Temeltaş (Ümraniyespor), DK 68: Serkan Göksu (Ümraniyespor), DK 82: Muhammed Gönülaçar (Ümraniyespor)
Kırmızı Kart: DK 37: Özgür Özkaya (Altay)
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