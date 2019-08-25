BB Erzurumspor 2 - İstanbulspor 2
TFF 1. Lig 1. haftasında BB Erzurumspor ile İstanbulspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşma beraberlik ile sonuçlandı.
BB Erzurumspor: Ibrahim Sehic, Aykut Demir, Hakan Arslan, Hasan Hatipoğlu, Mehmet Murat Uçar, Emrah Başsan, Jasmin Scuk (46' İbrahim Akdağ), Taylan Antalyalı (83' Oltan Karakullukçu), Osman Çelik, Mickael Pote, Gilles Sunu (46' Rashad Muhammed)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
İstanbulspor: Alperen Uysal, Patrick Etoga, Wellington Nascimento, Tuncer Duhan Aksu, Onur Ergün, Ali Dere, Aldin Cajic (89' Ali Aytemur), Muhsin Yıldırım, Eslem Öztürk (69' Yunus Emre Yalçın), İbrahim Yılmaz, Muhammed Enes Durmuş (54' Kağan Miray Bağış)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 6: Muhsin Yıldırım (İstanbulspor), DK 34: Muhsin Yıldırım (İstanbulspor), DK 52: Taylan Antalyalı (BB Erzurumspor), DK 67: Emrah Başsan (BB Erzurumspor)
Sarı Kartlar: DK 24: Wellington Nascimento (İstanbulspor), DK 51: Aykut Demir (BB Erzurumspor), DK 52: İbrahim Yılmaz (İstanbulspor), DK 58: İbrahim Akdağ (BB Erzurumspor), DK 66: Onur Ergün (İstanbulspor), DK 68: Muhsin Yıldırım (İstanbulspor), DK 69: Mücahit Albayrak (BB Erzurumspor), DK 73: Kağan Miray Bağış (İstanbulspor)
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