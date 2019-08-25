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Hatayspor 1 - Altınordu 0
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HATAYSPOR 1 - ALTINORDU 0

Hatayspor 1 - Altınordu 0

TFF 1. Lig 1. haftasında Hatayspor ile Altınordu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Hatayspor 1-0 kazandı.

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Hatayspor 1 - Altınordu 0

TFF 1. Lig 1. haftasında Hatayspor ile Altınordu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Hatayspor 1-0 kazandı.

Hatayspor: Akın Alkan, Mesut Çaytemel, Yusuf Abdioğlu, Furkan Şeker, Sadi Karaduman, Caner Hüseyin Bağ, Gökhan Karadeniz, Kubilay Sönmez, Selim Ilgaz (73' Hamza Gür), Mirkan Aydın (90' Soner Örnek), Rayane Aabid

Teknik Direktör:

Altınordu: Erhan Erentürk, Sinan Osmanoğlu, Kerim Alıcı, Kahraman Demirtaş, Ravil Tagir, Okan Derici, Anıl Koç, Hüseyin Atakan Üner (77' Ersel Aslıyüksek), Oğulcan Ülgün (88' Burak İnce), Egehan Gök (70' Berkay Samancı), Muhammed Mert

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Gol: DK 80: Caner Hüseyin Bağ (Hatayspor)

Sarı Kartlar: DK 39: Selim Ilgaz (Hatayspor), DK 39: Gökhan Karadeniz (Hatayspor)

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