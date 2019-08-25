﻿
Osmanlıspor 2 - Boluspor 1
﻿
Site İçi Arama
﻿

OSMANLISPOR 2 - BOLUSPOR 1

Osmanlıspor 2 - Boluspor 1

TFF 1. Lig 1. haftasında Osmanlıspor ile Boluspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Osmanlıspor 2-1 kazandı.

160 Okunma

Osmanlıspor 2 - Boluspor 1

TFF 1. Lig 1. haftasında Osmanlıspor ile Boluspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Osmanlıspor 2-1 kazandı.

Osmanlıspor: Santiago Mele, Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Ali Ülgen, Ognjen Todorovic (76' Beykan Şimşek), Hasan Kılıç, Jovan Blagojevic, Eric Ayuk Mbu (90' Barış Zeren), Sinan Kurt, Mertan Caner Öztürk (90' Oğuz Yıldırım)

Teknik Direktör:

Boluspor: Ozan Evrim Özenç, Ümit Kurt, Burak Bekaroğlu, Hayrullah Bilazer (90' İsmail Konuk), Sincere Seth, Bilal Kısa (73' Gökhan Sazdağı), Umut Gündoğan (58' Erkan Süer), Cumali Bişi, Mustafa Durak, Mustafa Eskihellaç, Rydell Poepon

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 60: Rydell Poepon (Boluspor), DK 67: Jovan Blagojevic (Osmanlıspor), DK 86: Burak Bekaroğlu (Osmanlıspor)

Sarı Kartlar: DK 42: Ali Eren İyican (Osmanlıspor), DK 48: Hasan Kılıç (Osmanlıspor), DK 50: Ümit Kurt (Boluspor), DK 54: Umut Gündoğan (Boluspor), DK 90: Mertan Caner Öztürk (Osmanlıspor)

﻿

Keçiörengücü 1 - Osmanlıspor 0
Boluspor 0 - Adana Demirspor 0
Keçiörengücü, tek golle Osmanlıspor'u devirdi!
Osmanlıspor, Keçiörengücü'ne bileniyor
1
Başkent ekipleri, Emine Bulut'u unutmadı
Transfer dönemi ne zaman bitecek?
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿