Osmanlıspor 2 - Boluspor 1
TFF 1. Lig 1. haftasında Osmanlıspor ile Boluspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Osmanlıspor 2-1 kazandı.
Osmanlıspor: Santiago Mele, Mehmet Yiğit, Atakan Rıdvan Çankaya, Ali Eren İyican, Ali Ülgen, Ognjen Todorovic (76' Beykan Şimşek), Hasan Kılıç, Jovan Blagojevic, Eric Ayuk Mbu (90' Barış Zeren), Sinan Kurt, Mertan Caner Öztürk (90' Oğuz Yıldırım)
Teknik Direktör:
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Boluspor: Ozan Evrim Özenç, Ümit Kurt, Burak Bekaroğlu, Hayrullah Bilazer (90' İsmail Konuk), Sincere Seth, Bilal Kısa (73' Gökhan Sazdağı), Umut Gündoğan (58' Erkan Süer), Cumali Bişi, Mustafa Durak, Mustafa Eskihellaç, Rydell Poepon
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
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Goller: DK 60: Rydell Poepon (Boluspor), DK 67: Jovan Blagojevic (Osmanlıspor), DK 86: Burak Bekaroğlu (Osmanlıspor)
Sarı Kartlar: DK 42: Ali Eren İyican (Osmanlıspor), DK 48: Hasan Kılıç (Osmanlıspor), DK 50: Ümit Kurt (Boluspor), DK 54: Umut Gündoğan (Boluspor), DK 90: Mertan Caner Öztürk (Osmanlıspor)
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