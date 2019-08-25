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Adana Demirspor 2 - Balıkesirspor 0
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ADANA DEMİRSPOR 2 - BALIKESİRSPOR 0

Adana Demirspor 2 - Balıkesirspor 0

TFF 1. Lig 1. haftasında Adana Demirspor ile Balıkesirspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Adana Demirspor 2-0 kazandı.

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Adana Demirspor 2 - Balıkesirspor 0

TFF 1. Lig 1. haftasında Adana Demirspor ile Balıkesirspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Adana Demirspor 2-0 kazandı.

Adana Demirspor: Kurtuluş Yurt, Mehmet Uslu, Süleyman Koç (32' Hakan Bilgiç), Semih Güler, Adil Demirbağ, Oleksandr Gladky, Mustapha Carayol (73' Aias Aosman), Vedat Bora, Hamidou Traore, Anderson (46' Jakub Kosecki), Erdal Öztürk

Teknik Direktör:

Balıkesirspor: Andrija Vukovic, Okan Alkan, Doğa İşeri, Oğuzhan Çapar, Kağan Kayalı, Foxi Kethevoama, Furkan Çil, Serdar Güncü, Celal Emir Dede (84' Görkem Fidan), Berkay Aykurt, Rahmi Anıl Başaran (69' Emirhan Çakır)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 52: Oleksandr Gladky (Adana Demirspor), DK 81: Aias Aosman (Adana Demirspor)

Sarı Kartlar: DK 54: Hamidou Traore (Adana Demirspor), DK 83: Mehmet Uslu (Adana Demirspor)

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