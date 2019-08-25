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Fatih Karagümrük 3 - Bursaspor 1
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FATİH KARAGÜMRÜK 3 - BURSASPOR 1

Fatih Karagümrük 3 - Bursaspor 1

TFF 1. Lig 1. haftasında Fatih Karagümrük ile Bursaspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Fatih Karagümrük 3-1 kazandı.

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Fatih Karagümrük 3 - Bursaspor 1

TFF 1. Lig 1. haftasında Fatih Karagümrük ile Bursaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fatih Karagümrük 3-1 kazandı.

Fatih Karagümrük: Aykut Özer, Abdülhamit Yıldız, Alparslan Erdem, Barış Başdaş, Ramazan Civelek, Barış Özbek (90' Efe Tatlı), Arif Morkaya (61' Stefan Silva), Erik Sabo, Erkan Zengin, Innocent Emeghara, Brahim Darri (66' Mervan Çelik)

Teknik Direktör:

Bursaspor: Ataberk Dadakdeniz, Onur Atasayar, Rüştü Hanlı, İsmail Çokçalış, Ozan İsmail Koç, Iasmin Latovlevici, Emirhan Aydoğan, Sedat Dursun, Jani Atanasov, Burak Kapacak (79' Abdullahi Shehu), Kubilay Kanatsızkuş (77' Ali Akman)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 13: Brahim Darri (Fatih Karagümrük), DK 48: Emirhan Aydoğan (Bursaspor), DK 76: Innocent Emeghara (Fatih Karagümrük), DK 82: Innocent Emeghara (Fatih Karagümrük)

Sarı Kartlar: DK 24: Ozan İsmail Koç (Bursaspor), DK 42: Kubilay Kanatsızkuş (Bursaspor), DK 52: İsmail Çokçalış (Bursaspor), DK 54: Alparslan Erdem (Fatih Karagümrük), DK 81: Barış Başdaş (Fatih Karagümrük)

Kırmızı Kart: DK 45: Ozan İsmail Koç (Bursaspor)

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