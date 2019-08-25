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Giresunspor 0 - Menemenspor 2
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GİRESUNSPOR 0 - MENEMENSPOR 2

Giresunspor 0 - Menemenspor 2

TFF 1. Lig 1. haftasında Giresunspor ile Menemenspor Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Menemenspor 2-0 kazandı.

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Giresunspor 0 - Menemenspor 2

TFF 1. Lig 1. haftasında Giresunspor ile Menemenspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Menemenspor 2-0 kazandı.

Giresunspor: Adriano Facchini, Numan Çürüksu, Muhammed Bayır, Bekir Yılmaz, Ahmet Kesim, Mehmet Güven (68' Özgürcan Özcan), Muhammet Reis, Ahmet İlhan Özek, Guy Landel (46' Cristian Tanase), Yonathan Del Valle (78' Mehmet Taş), Raul Rusescu

Teknik Direktör:

Menemenspor: Gentian Selmani, Jasmin Trtovac, Murat Erdemir, Abdelaye Diakite, Semih Ceylan (46' Tayfun Aydoğan), Taşkın Çalış, Mustafa Çeçenoğlu (77' Halil İbrahim Sönmez), Muhammed Ali Doğan, Alberk Koç, Hüseyin Çolak, Murat Elkatmış (62' Ibrahim Sangare)

Teknik Direktör:

Hakem: , , ,

Goller: DK 36: Taşkın Çalış (Menemenspor), DK 90: Halil İbrahim Sönmez (Menemenspor)

Sarı Kartlar: DK 45: Semih Ceylan (Menemenspor), DK 73: Murat Erdemir (Menemenspor), DK 77: Muhammet Reis (Giresunspor), DK 79: Muhammed Ali Doğan (Menemenspor), DK 85: Numan Çürüksu (Giresunspor), DK 88: Taşkın Çalış (Menemenspor), DK 90: Ahmet Kesim (Giresunspor)

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