M.Başakşehir 1 - Fenerbahçe 2
Cemil Usta Süper Lig Sezonu 2. haftasında M.Başakşehir ile Fenerbahçe Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe 2-1 kazandı.
M.Başakşehir: Mert Günok, Aurelien Chedjou, Aziz Behich, Junior Caiçara, Miguel Vieira, Eljero Elia (23' Kerim Frei), Marcio Mossoro, Arda Turan (66' Furkan Soyalp), Edin Visca, Okechukwu Azubuike, Enzo Crivelli (78' Fredrik Gulbrandsen)
Teknik Direktör:
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Fenerbahçe: Altay Bayındır, Mathias Zanka, Nabil Dirar, Ozan Tufan, Jailson, Max Kruse, Emre Belözoğlu, Tolga Ciğerci (90' Alper Potuk), Deniz Türüç (73' Miha Zajc), Garry Rodrigues (55' Ferdi Kadıoğlu), Vedat Muriqi
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu, Suat Arslanboğa
Goller: DK 32: Enzo Crivelli (M.Başakşehir), DK 77: Vedat Muriqi (Fenerbahçe), DK 90: Nabil Dirar (Fenerbahçe)
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