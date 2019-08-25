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Alanyaspor 4 - Kasımpaşa 1
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ALANYASPOR 4 - KASIMPAŞA 1

Alanyaspor 4 - Kasımpaşa 1

Cemil Usta Süper Lig Sezonu 2. haftasında Alanyaspor ile Kasımpaşa Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Alanyaspor 4-1 kazandı.

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Alanyaspor 4 - Kasımpaşa 1

Cemil Usta Süper Lig Sezonu 2. haftasında Alanyaspor ile Kasımpaşa Alanya Oba Stadı Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Alanyaspor 4-1 kazandı.

Alanyaspor: Marafona, Juanfran, Fabrice N'sakala, Welinton Silva, Steven Caulker, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Junior Fernandes (71' Djalma Campos), Anastasios Bakasetas (76' Salih Uçan), Manolis Siopis, Papiss Cisse (87' Yacine Bammou)

Teknik Direktör:

Kasımpaşa: Fatih Öztürk, Strahil Popov, Syam Ben Youssef, Karim Hafez, Jorge Fernandes, Bengali Koita, Yusuf Erdoğan (61' İlhan Depe), Aytaç Kara, Abdul Khalili, Haris Hajradinovic (63' Veysel Sarı), Mame Thiam (70' Mustafa Pektemek)

Teknik Direktör:

Hakem: Serkan Tokat, Erdinç Sezertam, Bahtiyar Birinci, Emre Kargın

Goller: DK 29: Anastasios Bakasetas (Alanyaspor), DK 33: Mame Thiam (Kasımpaşa), DK 54: Papiss Cisse (Alanyaspor), DK 60: Junior Fernandes (Alanyaspor), DK 89: Yacine Bammou (Alanyaspor)

Sarı Kartlar: DK 19: Welinton Silva (Alanyaspor), DK 31: Mame Thiam (Kasımpaşa), DK 45: Abdul Khalili (Kasımpaşa), DK 56: Fabrice N'sakala (Alanyaspor), DK 61: Efecan Karaca (Alanyaspor), DK 67: Papiss Cisse (Alanyaspor), DK 78: Karim Hafez (Kasımpaşa), DK 90: Mustafa Pektemek (Kasımpaşa)

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