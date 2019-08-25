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Beşiktaş 3 - Göztepe 0
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BEŞİKTAŞ 3 - GÖZTEPE 0

Beşiktaş 3 - Göztepe 0

Cemil Usta Süper Lig Sezonu 2. haftasında Beşiktaş ile Göztepe Vodafone Arena Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Beşiktaş 3-0 kazandı.

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Beşiktaş 3 - Göztepe 0

Cemil Usta Süper Lig Sezonu 2. haftasında Beşiktaş ile Göztepe Vodafone Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Beşiktaş 3-0 kazandı.

Beşiktaş: Loris Karius, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Jeremain Lens, Gary Medel (67' Necip Uysal), Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup (84' Muhayer Oktay), Tyler Boyd (61' Georges-kevin N'koudou), Güven Yalçın

Teknik Direktör:

Göztepe: Beto, Lamine Gassama, Cristian Titi, Leo Schwechlen, Bubacarr Sanneh, Yasin Öztekin (61' Andre Castro), Celso Borges (75' Alpaslan Öztürk), Deniz Kadah, Serdar Gürler, Andre Poko, Eren Derdiyok (46' Halil Akbunar)

Teknik Direktör:

Hakem: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen, Özgür Yankaya

Goller: DK 45: Güven Yalçın (Beşiktaş), DK 54: Caner Erkin (Beşiktaş), DK 59: Adem Ljajic (Beşiktaş)

Sarı Kartlar: DK 72: Andre Poko (Göztepe), DK 74: Victor Ruiz (Beşiktaş)

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