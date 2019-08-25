Beşiktaş 3 - Göztepe 0
Cemil Usta Süper Lig Sezonu 2. haftasında Beşiktaş ile Göztepe Vodafone Arena Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Beşiktaş 3-0 kazandı.
Beşiktaş: Loris Karius, Caner Erkin, Gökhan Gönül, Domagoj Vida, Victor Ruiz, Jeremain Lens, Gary Medel (67' Necip Uysal), Adem Ljajic, Oğuzhan Özyakup (84' Muhayer Oktay), Tyler Boyd (61' Georges-kevin N'koudou), Güven Yalçın
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Göztepe: Beto, Lamine Gassama, Cristian Titi, Leo Schwechlen, Bubacarr Sanneh, Yasin Öztekin (61' Andre Castro), Celso Borges (75' Alpaslan Öztürk), Deniz Kadah, Serdar Gürler, Andre Poko, Eren Derdiyok (46' Halil Akbunar)
Teknik Direktör:
Haberleri İstatistikleri
Hakem: Ali Palabıyık, Serkan Olguncan, Serkan Çimen, Özgür Yankaya
Goller: DK 45: Güven Yalçın (Beşiktaş), DK 54: Caner Erkin (Beşiktaş), DK 59: Adem Ljajic (Beşiktaş)
Sarı Kartlar: DK 72: Andre Poko (Göztepe), DK 74: Victor Ruiz (Beşiktaş)
Fikstürü - Puan Durumu
Okuyucuların Tercihi
Klasspor TV - Gazete Başkent - Söz Sizde - CHP'liler Burada - Aralık Psikoloji
Copyleft 2015 - klasspor.com. "İnsan beyninin ürettiği hiçbirşey bize ait değildir." Klasspor editörleri ya da yazarları tarafından üretilmiş tüm haberleri, yazıları, fotoğrafları ve videoları sormadan, kaynak göstermeden kullanabilirsiniz.Kaynak gösterirseniz o sizin güzelliğiniz olur. Göstermeyene küfür, gösterene teşekkür etmiyoruz.
klasspor.com basın meslek ilkelerine uymaya söz vermiştir.
Sitemizde yapılan tüm yorumlardan yazarları mesuldür. Boşuna hukuki süreç yaşamamak için biz kontrol etmeye çalışıyoruz ancak gerekli durumlarda IP adresleri "Aman tanıdıktır" diye düşünülmeden savcılara verilebilir.