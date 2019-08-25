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Fenerbahçe 5 - Gazişehir Gaziantep FK 0
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FENERBAHÇE 5 - GAZİŞEHİR GAZİANTEP FK 0

Fenerbahçe 5 - Gazişehir Gaziantep FK 0

Cemil Usta Süper Lig Sezonu 1. haftasında Fenerbahçe ile Gazişehir Gaziantep FK Fb Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geldi.Karşılaşmayı Fenerbahçe 5-0 kazandı.

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Fenerbahçe 5 - Gazişehir Gaziantep FK 0

Cemil Usta Süper Lig Sezonu 1. haftasında Fenerbahçe ile Gazişehir Gaziantep FK Fb Şükrü Saracoğlu Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Fenerbahçe 5-0 kazandı.

Fenerbahçe: Altay Bayındır, Mauricio Isla, Mathias Zanka, Nabil Dirar, Jailson, Victor Moses (77' Ferdi Kadıoğlu), Max Kruse, Emre Belözoğlu (74' Tolga Ciğerci), Ozan Tufan, Garry Rodrigues (70' Deniz Türüç), Vedat Muriqi

Teknik Direktör: Kazım Ersun Yanal

Gazişehir Gaziantep FK: Günay Güvenç, Jean-armel Kana-biyik, Alin Tosca, Papy Djilobodji, Junior Morais, Abdul Tetteh, Pawel Olkowski, Raman Chibsah (57' Souleymane Diarra), Jefferson Nogueira, Bartlomiej Pawlowski (65' Muğdat Çelik), Olarenwaju Kayode (80' Kenan Özer)

Teknik Direktör: Marıusı Nınel Şumudıca

Hakem: Arda Kardeşler, Kemal Yılmaz, Hakan Yemişken, Serkan Tokat

Goller: DK 6: Victor Moses (Fenerbahçe), DK 17: Vedat Muriqi (Fenerbahçe), DK 24: Emre Belözoğlu (Fenerbahçe), DK 74: Nabil Dirar (Fenerbahçe), DK 88: Ferdi Kadıoğlu (Fenerbahçe)

Sarı Kartlar: DK 12: Raman Chibsah (Gazişehir Gaziantep FK), DK 50: Abdul Tetteh (Gazişehir Gaziantep FK), DK 80: Jefferson Nogueira (Gazişehir Gaziantep FK), DK 90: Vedat Muriqi (Fenerbahçe), DK 90: Souleymane Diarra (Gazişehir Gaziantep FK)

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