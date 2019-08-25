Göztepe 0 - Antalyaspor 1
Cemil Usta Süper Lig Sezonu 1. haftasında Göztepe ile Antalyaspor Stadı'nda bir araya geldi. Karşılaşmayı Antalyaspor 1-0 kazandı.
Göztepe: Beto, Lamine Gassama, Cristian Titi, Leo Schwechlen, Bubacarr Sanneh, Deniz Kadah (46' Yasin Öztekin), Andre Castro (81' Alpaslan Öztürk), Serdar Gürler, Andre Poko, Halil Akbunar (61' Yalçın Kayan), Eren Derdiyok
Teknik Direktör:
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Antalyaspor: Ruud Boffin, Diego Angelo, Ondrej Celustka, Bahadır Öztürk, Nazım Sangare, Charles Fernando, Serdar Özkan, Hakan Özmert (88' Chico), Doğukan Sinik (72' Aatif Chahechouhe), Ufuk Akyol, Paul Mukairu (82' Harun Alpsoy)
Teknik Direktör: Bülent Korkmaz
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Hakem: Zorbay Küçük, Serkan Ok, Yusuf Bozdoğan, Burak Pakkan
Gol: DK 29: Diego Angelo (Antalyaspor)
Sarı Kartlar: DK 22: Cristian Titi (Göztepe), DK 34: Hakan Özmert (Antalyaspor), DK 55: Andre Poko (Göztepe), DK 64: Ondrej Celustka (Antalyaspor), DK 80: Lamine Gassama (Göztepe), DK 82: Ferhat Kaplan (Antalyaspor)
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