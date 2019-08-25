Mehmet Yiğiner: " Eşit şartlar yok, adaletsizlik ortadan kalkmalı"

MKE Ankaragücü Başkanı Mehmet Yiğiner, Kayserispor maçı sonrası Klasspor TV mikrofonlarına konuşarak takımın son durumunu dile getirdi ve uzun süredir hayata geçmeyen borçların yapılandırılması konusunda yetkililere çağrıda bulundu.

“Adil yönetimler olsaydı şu an 6 puanımız vardı”

İki hafta üst üste hakem hataların kurban gittiklerini dile getiren Başkan Mehmet Yiğiner, “Geçen hafta Konya’da penaltımız verilmemişti, bu hafta da yine hakemin kurbanı olduk. Bu rağmen 1-0 olduktan sonra pozisyonları bulduk, farkı artırabilirdik. Bu maç, 3-4 farklı bitebilirdi ama beceremedik. Çok üzgünüz, duran toptan olmayacak bir gol yedik. Kendimizin hatalarına hakem de eklenince 2 puanı bıraktık. Hakemler de adaletli davranmıyor. Kayserispor’un 10 kişi kalması gereken yerde sarı kart bile vermedi. Takdir haklarını hep rakibin tarafında kullanıyorlar. Adil yönetimler olsaydı şu an 6 puanımız vardı” diye konuştu.

“Memleketi idare edenler adil olursa bu işler çözülür”

Borçların yapılandırması konusunda uzun süredir beklediklerini dile getirerek yetkililere çağrıda bulunan Mehmet Yiğiner, “Biz 2 aydır, borçlarımız yapılandırılsın diye bekliyoruz. Birçok kulüp, bu sorunu çözdü ama biz yapılandırmamızı yapamadık. Böyle olunca 13-14 oyuncuyla mücadele etmek zorunda kalıyoruz. Hocaların da yapacağı bir şey yok. Yapılandırmamız olunca 5-6 yeni oyuncu alacağız. Eksiklerimizi gidereceğiz. Eşit şartlarda yarışmıyoruz, bu adaletsizliğin ortadan kalkması lazım. Türkiye’nin başkentinde bu olanların hiçbiri yakışmıyor. Memleketi idare edenler adil olursa bu işler çözülür” dedi.

“Yapılandırma sonunda kimse kimseye bir şeyi hibe etmiyor”

Yapılandırma olduğu takdirde önümüzdeki 2 senede sadece faizin ödeneceğini belirten Başkan Yiğiner, “Bizim milyarca lira borcumuz da yok. Yapılandırma sonunda kimse kimseye bir şeyi hibe etmiyor. Yönetim olarak sorumluluk alıp önümüzdeki iki senede bu yapılandırmanın sadece faizini ödeyeceğiz. Ankaragücü için mücadele veriyoruz. 110 yıllık bir kulübe bunlar yakışmıyor. Yapılandırmayı bekliyoruz. Taraftarlarımız umutsuzluğa kapılmasın, düzlüğe çıkacağız. Ankaragücü’nü ileri seviyeye taşımak istiyoruz, başka bir niyetimiz yok. 7 senelik mücadelenin sonunda hak ettiğim yere geleceğiz” diye konuştu.