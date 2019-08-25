Ankaragücü - Kayserispor maçı sonrası

Karşılaşma sonrasındaki basın toplantısında açıklamalarda bulunan Erkan, "Konyaspor beraberliği sonrasında moralli bir hafta geçirdik. İstediğimiz futbolcu büyük ölçüde oynadık. İkinci golü bulma isteğimiz vardı. Bu olmadı. Hakem hatasıyla..." diye konuştu.

Kulüplerin borçlarının yapılandırmasıyla ilgili görüşlerini de açıklayan Adnan Erkan, şunları kaydetti:

"İki aydır birçok kulübün borçlarıyla ilgili yapılandırmaya gidildi. Bizim de beklentilerimiz var. Bu konuyu çözemedik. Transfer için oyuncularla temastayız. Biz mevcut oyuncularla sonuna kadar mücadele edeceğiz. Bu konuda ne yapılacaksa yapılsın istiyoruz. Eşit şartlarda mücadele etmek istiyoruz. Transferin son gününe kadar kadro derinliği oluşturmak istiyoruz."

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Karaman, Türk futbolundaki ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, “Bakın, Ankaragücü lisansları çıkaramıyor. Normal kurallar uygulanıyor, hepimiz için geçerli" dedi. Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugünkü maç içerisinde yaşadıklarım var. Dışarıda genç oyuncu grubum var. Nitekim, Nurettin oyuna girdi 17 yaşında faul aldı. O faul gol oldu. İlk devre skoru alıp içeri girmemiz gerekiyordu. Ankaragücü’nün de pozisyonları var fakat biz daha üretkeniz, daha fazla pozisyona girdik. O kadar zor bir durum ki oyuncu değiştirmek. Elindeki kadro, kulüben, oynayan oyuncu. Ankaragücü’nün bir avantajı var geçen seneki kadrosundan 2 kaybı var sadece. Oturmuş kadroyla devam ediyorlar. Biz ise yeni bir kadro kurduk. Tabii, yeni kadroyu kurarken de oyuncularımız takıma yeni eklendi. 3 oyuncumuz daha geldi. Hep geç intiba eden ve hazırlık dönemini iyi geçiremeyen bir takımız. Takımlar 5-7 hafta arası kamp yapıyor. Bu kampın amacı takımı lige hazırlamak. Teknik adamlar, ‘5-7 hafta arası esas takımım ortaya çıkacak’ diyor ya. Spor otoriteleri de, ‘Hocam, nasıl oluyor bu kadar kamp yapıyorsunuz, hala hazır değilsiniz’ diyor. Bunun temel sebebi; Türkiye’de hangi takım transferini bitirmiş bir şekilde kamp yapabiliyor. Temel neden ekonomi. Hep birlikte oturup kulüplerin ekonomik yapısal durumunu nasıl değiştiririz, kulüpler nasıl ayakta kalır diye konuşmamız lazım. "

"Bu sene bir takım düşsün" fikrini ortaya atan deneyimli çalıştırıcı, "Bu sene 1 takım düşsün, 3 takım çıksın, gelecek sezona 20 takımla başlayalım. Bu süreçte her teknik adam hiç korkmadan 17-18 yaşlarındaki oyuncusunu oynatabilir. Oyunun içerisinde de istediği değişikliği yapabilir. Parayla kimse şampiyon olamıyor. Büyük kulüpler milyon, liraları poundları verip lige başlıyor ya ama şampiyonlukları garanti değil. Kendine güvenen teknik adam, kulüp başkanları, yöneticiler madem bir takım düşecekse maça gençlerle de başlarlar. Koşmayanı, disipline uymayanı çok rahat oyundan alırlar” diye konuştu.